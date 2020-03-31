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С 1 апреля в Беларуси отменяют сертификат о прохождении гостехосмотра

31.03.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уже завтра, первого апреля, в Беларуси вступает в силу некоторые положения указа №492 от 30 декабря 2019. С начала апреля ГАИ не будет требовать сертификат о прохождении государственного техосмотра транспортных средств.



Также согласно указу, были отменены талоны к водительскому удостоверению.

Изменился и срок выдачи водительского удостоверения для иностранных граждан и лиц без гражданства имеющих разрешение на временное проживание в Республике Беларусь – теперь он составляет 2 года. Для иностранных граждан, которые имеют вид на жительство, срок выдачи водительского удостоверения составляет от 2 до 10 лет.

Ранее Телеграф сообщил, что директор УП «Белтехосмотр» Юрий Ленчевский рассказал в интервью “СБ.Беларусь Сегодня”, какие изменения будут при прохождении техосмотра в 2020 году. В том числе, какие могут быть штрафы и наказания.

Во-первых, в Беларуси начался процесс создания электронных паспортов машины. А при прохождении техосмотра будут выдаваться наклейки с QR-кодом.

“В обычном QR-коде будет “зашита” информация о пройденном гостехосмотре. Предложения уже направлены в Минтранс. Обычная наклейка на стекло о прохождении гостехосмотра — вчерашний день”, — рассказал директор “Белтехосмотра”.
 
 
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Уже завтра, первого апреля, в Беларуси вступает в силу некоторые положения указа №492 от 30 декабря 2019. С начала апреля ГАИ не будет требовать сертификат о...
 
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