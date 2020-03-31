ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Intelligency выпустили клип на свой самый известный трек

31.03.2020 13:36 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Минские электронщики Intelligency выпустили клип на трек August — а это с недавних пор их самая известная композиция. Дело в том, что она попала на 21 место мирового чарта Shazam. Вдобавок трек оказался на первом месте в российском и украинском топах этого приложения. Теперь появилось и Official Music Video. Смотрим!

Режиссером и оператором ролика стал молодой белорусский клипмейкер Антон Мамоненко, известный по созданию видео для Макса Коржа, NaviBand, а также блогера Влада Бумаги.

К слову, недавно Intelligency подписали контракт с мировым гигантом Warner Music Group, который входит в топ-3 звукозаписывающих компаний мира. А еще приняли участие в онлайн-концерте на AFISHA.TUT.BY.

Читайте также
Белорусская группа Intelligency выпустила новый клип. Его снимали в лесу
«Когда меня путают с мужчиной, это комплимент». Знакомьтесь: главная дарк-диско-группа Беларуси

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минские электронщики Intelligency выпустили клип на трек August - а это с недавних пор их самая известная композиция. Дело в том, что она попала на 21 место мирового чарта Shazam....
 
Новости дня
Новости разные
 
"Температура, озноб, кашель". От чего умер актер Гарик Вепшковский?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
31.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика