Intelligency выпустили клип на свой самый известный трек

Источник материала: Tut.by

Минские электронщики Intelligency выпустили клип на трек August — а это с недавних пор их самая известная композиция. Дело в том, что она попала на 21 место мирового чарта Shazam. Вдобавок трек оказался на первом месте в российском и украинском топах этого приложения. Теперь появилось и Official Music Video. Смотрим!

Режиссером и оператором ролика стал молодой белорусский клипмейкер Антон Мамоненко, известный по созданию видео для Макса Коржа, NaviBand, а также блогера Влада Бумаги.

К слову, недавно Intelligency подписали контракт с мировым гигантом Warner Music Group, который входит в топ-3 звукозаписывающих компаний мира. А еще приняли участие в онлайн-концерте на AFISHA.TUT.BY.

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