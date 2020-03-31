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Intelligency выпустили клип на свой самый известный трек
Источник материала: Tut.by
Минские электронщики Intelligency выпустили клип на трек August — а это с недавних пор их самая известная композиция. Дело в том, что она
Режиссером и оператором ролика стал молодой белорусский клипмейкер Антон Мамоненко, известный по созданию видео для Макса Коржа, NaviBand, а также блогера Влада Бумаги.
К слову, недавно Intelligency
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Минские электронщики Intelligency выпустили клип на трек August - а это с недавних пор их самая известная композиция. Дело в том, что она попала на 21 место мирового чарта Shazam....
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