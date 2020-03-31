Седьмой день молчания. Госконтроль о «деле Сергея Сацука»: Пока комментариев нет

Источник материала: Ежедневник

Комитет Госконтроля заявил, что пока не готов комментировать задержание главреда «Ежедневника» Сергея Сацука.

«Пока комментариев по этой теме у нас нет. Пока не готов сказать [когда будут комментарии]», — заявил TUT.BY пресс-секретарь КГК Кирилл Данилов.

Сергей Сацук был задержан 25 марта. С этого времени никаких комментариев по этому делу Госконтроль не давал. Журналисты разных изданий пытались дозвониться до представителей ведомства, но им никто не отвечал.

Напомним, сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета Госконтроля задержали главного редактора издания «Ежедневник» Сергея Сацука по подозрению в получении взятки. 27 марта журналистов «Ежедневника» допросили в Департаменте финансовых расследований КГК. Сергея Сацука перевели в СИЗО № 1.

Журналист предвидел свой арест и оставил редакции «Еврорадио» письмо для обнародования, если это случится.

30 марта редакция «Ежедневника» опубликовала текст , в котором объяснила, в каких случаях и за что редакция берет деньги за материалы. Также была опубликована хроника преследования Сергея Сацука, в которой рассказывается, что предшествовало задержанию журналиста.