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Наталья Кочанова: Ситуация в Витебской области абсолютно управляемая
Источник материала: ОНТ
Ситуация в Витебской области абсолютно управляемая, врачи понимают, что нужно делать – заявила сегодня председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Об этом
На днях Наталья Кочанова по поручению Президента посетила Витебскую область, чтобы выяснить, какая ситуация складывается в регионе. Министр здравоохранения Владимир Караник находится в Витебске.
Фото: БЕЛТА
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Ситуация в Витебской области абсолютно управляемая, врачи понимают, что нужно делать – заявила сегодня председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Об...
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