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Наталья Кочанова: Ситуация в Витебской области абсолютно управляемая

31.03.2020 13:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Наталья Кочанова: Ситуация в Витебской области абсолютно управляемая

Ситуация в Витебской области абсолютно управляемая, врачи понимают, что нужно делать – заявила сегодня председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Об этом сообщает БЕЛТА.

На днях Наталья Кочанова по поручению Президента посетила Витебскую область, чтобы выяснить, какая ситуация складывается в регионе. Министр здравоохранения Владимир Караник находится в Витебске

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова: «Сейчас идет много различного рода информации, фейковые вбросы по Витебской области. Мне действительно поручил Александр Григорьевич выехать в мою родную Витебскую область ( я там практически всю жизнь прожила и работала) для того, чтобы выяснить, какая ситуация там складывается. Я вам скажу так: абсолютно управляемая ситуация. Врачи работают, понимают, что нужно делать. По распоряжению Президента туда выехал министр здравоохранения, чтобы разобраться, почему люди пишут… Буквально вчера фейковый вброс, что Витебскую область закрыли, никто не может ни въехать, ни выехать. Это абсолютно не соответствует действительности.».

Фото: БЕЛТА

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Теги: Витебск
 
 
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Ситуация в Витебской области абсолютно управляемая, врачи понимают, что нужно делать – заявила сегодня председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Об...
 
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