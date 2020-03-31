Hyundai внедрит экзоскелеты VEX на своих заводах по всему миру

Источник материала: Tut.by

Роботизированный Vest Exoskeleton (VEX) разработан в рамках программы корейского концерна по повышению безопасности труда рабочих на производстве и помогает предотвращать травмы.





Устройство имеет компактную конструкцию благодаря использованию современных технологий, которые позволяют обойтись без аккумулятора. VEX надевается как рюкзак и за счет полицентрических шарниров обеспечивает силовую поддержку до 5,5 кгс — при этом масса экзоскелета составляет всего 2,8 кг. Предназначен VEX в первую очередь для рабочих на производстве, которые длительное время держат руки над головой, обычно под автомобилем на сборочной линии — экзоскелет снижает усталость рук и плеч и повышает производительность и безопасность труда.

VEX уже признан лучшим в категории «Продуктовый дизайн» (номинация «Инновационный продукт») на престижном международном дизайнерском конкурсе Red Dot Design Award. Корейский автогигант планирует внедрить экзоскелеты на заводах Hyundai и Kia во всем мире. Их производством займется компания Hyundai Rotem — ожидается, что стоимость такого устройства будет на 30% ниже, чем у существующих аналогов.