ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

HR-бренд не любит тишину! Объявлен старт приема заявок на участие в конкурсе «Премия HR-бренд 2020»

31.03.2020 13:55 — Разное | 21.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: 21.by

Активный громкий HR-бренд сегодня становится знаком будущего компании. Решение об участии в долгосрочных проектах воспринимается как гарантия обязательств и уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне. Создавайте проекты в области управления персоналом, участвуйте в конкурсе «Премия HR-бренд 2020» и заявите о себе на всю страну. Лучшие HR-проекты получат признание на одном из самых масштабных конкурсов в Беларуси!

HR-бренд не любит тишину! Объявлен старт приема заявок на участие в конкурсе «Премия HR-бренд 2020»

Что дает участие в конкурсе компании-номинанту:
1) Продвижение и поддержка внутреннего и внешнего HR-бренда;
2) Экспертизу по проекту от консультанта конкурса и членов жюри конкурса;
3) Продвижение проектов номинантов в СМИ;
4) Размещение Знака отличия Премии на сайте rabota.tut.by;
5) Специальные условия по участию в HR meeting;
6) Доступ к инновационным практикам в сфере управления персоналом.

Более того, в этом году участникам основных номинаций предоставляется скидка 50% на годовое размещение в разделе «Жизнь в компании» на сайте rabota.tut.by (в этом разделе вы можете разместить корпоративное видео или статью «Прогулка по офису»).


В конкурсе «Премия HR-бренд 2020» есть следующие номинации:
• Номинации «Мир», «Республика» и «Столица»;
• Номинации «HR Start» и «Регион»;
• Социальные номинации «Большое сердце» и «Равные возможности»;
• Специальная номинация «Корпоративное видео».
Заявки принимаются до 12 октября 2020.
Со стоимостью участия в той или иной номинации вы можете ознакомиться на сайте.

Чтобы заявить о своем желании участвовать в конкурсе «Премия HR-бренд 2020» необходимо заполнить форму на сайте hrpremia.by или отправить письмо на почту hrbrand@hh.by (в теме письма указать «Хочу стать номинантом конкурса»). В заявке необходимо указать контактные данные представителя и наименование компании.
После этого с вами свяжутся организаторы конкурса для уточнения деталей участия в конкурсе.
Первым номинантом конкурса «Премия HR-бренд 2020» стал спортивный клуб «Club Panda» (ООО «ПИК ФОРМЫ»)

Доверие к компании и решение о продлении/начале сотрудничества появляются не из рекламных буклетов. В мире, где очень много шума, люди выбирают единые бренды - бренды, в которых уже нет разделения на маркетинговые и HR-коммуникации, где есть единые подходы к внутренним и внешним коммуникациям.

Участие в конкурсе «Премия HR-бренд 2020» - это отличный шанс для работодателей заявить о себе на рынке труда, продвинуть свой бренд, привлечь соискателей, повысить эффективность существующих HR-процессов и поделиться своим опытом.
За 6 лет проведения конкурса в Беларуси 179 компаний подали 219 проектов. Участники конкурса представляют самые разные сферы бизнеса: ритейл, банки, FMCG, IT, HoReCa, искусство и многие другие. Мы видим, как практики конкурсантов вдохновляют другие компании создавать и совершенствовать свои проекты, реализовывать новые идеи и применять инновационные инструменты.


Подробности участия можно узнать по почте hrbrand@hh.by или по телефону +375 44 718 76 13


Скачать презентацию для номинантов


В прошлом году в конкурсе «Премия HR-бренд Беларусь» приняло участие рекордное количество компаний и проектов: на конкурс были представлены 64 проекта от 46 компаний! Как это было? Смотрите видео и вы всё поймете!


«Премия HR-бренд» – независимый ежегодный конкурс в области управления персоналом и репутацией бренда. Он успешно проходит в Республике Беларусь с 2014 года (с 2006 года - в Российской Федерации, с 2011 года - в Украине, с 2013 года - в странах Центральной Азии).
Задача мероприятия – рассказать о лучших HR-практиках, создать платформу для обмена опытом с целью улучшения бизнес-показателей компаний через управление персоналом.
Организатор конкурса на белорусском рынке – РАБОТА.TUT.BY
HR-бренд не любит тишину! Объявлен старт приема заявок на участие в конкурсе «Премия HR-бренд 2020»
Возрастное ограничение: 0+
Перевод иностранных слов: митинг, Старт, Клуб Панда
 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Активный громкий HR-бренд сегодня становится знаком будущего компании. Решение об участии в долгосрочных проектах воспринимается как гарантия обязательств и уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне.
 
Новости дня
Новости разные
 
Intelligency выпустили клип на свой самый известный трек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
31.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика