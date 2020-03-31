Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси подвели итоги межгосударственного специального комплексного мероприятия "Розыск", которое проходило 18-19 марта на территории стран - участниц СНГ. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.





"Всего на территории государств - участников СНГ задержаны 96 фигурантов уголовных дел, которых разыскивала Беларусь, и установлено местонахождение 37 без вести пропавших. В нашей стране задержаны 228 обвиняемых и установлено местонахождение 102 без вести пропавших", - проинформировала Ольга Чемоданова.

Белорусские правоохранители наиболее тесно взаимодействуют с коллегами из России. На подготовительном этапе спецмероприятия в Москве прошло рабочее совещание, в котором участвовала и белорусская делегация. Во время проведения основного этапа в Москве и Санкт-Петербурге работали сыщики из различных регионов Беларуси. В результате за двое суток на территории Москвы и Московской области были задержаны 45 разыскиваемых белорусской стороной фигурантов уголовных дел, установлено местонахождение 12 без вести пропавших. В российской столице задержан 44-летний белорус, находившийся в розыске по обвинению в убийстве жителя Витебского района. Мужчина был неоднократно судим в Беларуси по различным статьям Уголовного кодекса. Летом 2017 года после совместного распития алкоголя он до смерти избил собутыльника. Чтобы избежать правосудия, мужчина подался в бега.

В Санкт-Петербурге в интересах Беларуси задержаны 16 обвиняемых и установлено местонахождение 4 без вести пропавших.