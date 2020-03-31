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Повезло, что закрыл окна: водитель снял на видео, как его автомобиль облепили тысячи пчел
Источник материала: Tut.by
В штате Луизиана водитель въехал в огромный рой пчел и остановился, чтобы снять происходящее на видео. Насекомые облепили все вокруг, в том числе и автомобиль. Выглядит это по-настоящему жутко: водителю повезло, что пчелы не пытались пробраться в салон. Посмотрите, что он снял.
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Насекомые были повсюду.
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