Повезло, что закрыл окна: водитель снял на видео, как его автомобиль облепили тысячи пчел

Источник материала: Tut.by

В штате Луизиана водитель въехал в огромный рой пчел и остановился, чтобы снять происходящее на видео. Насекомые облепили все вокруг, в том числе и автомобиль. Выглядит это по-настоящему жутко: водителю повезло, что пчелы не пытались пробраться в салон. Посмотрите, что он снял.