В Барановичах и Борисове мужчины на глазах детей били людей (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ. Барановичи. Безобразная сцена разыгралась в одном из продовольственных магазинов. По словам очевидцев, началось всё с того, что школьник нечаянно зацепил молодую покупательницу. Девушка якобы стукнулась головой о стеллаж. Она потребовала у паренька извиниться. Мальчик в грубой форме отказался это делать. И тут в конфликт вмешался отец подростка.

Ещё один пример отвратительного поведения отца произошёл в Борисове. 39-летний житель райцентра привёл свою маленькую дочь в кафе. Ребёнку заказал еду, а себе спиртосодержащий напиток. Пообедали. Около часа дня встали из-за стола и началось.

Подробности этих двух историй смотрите в «Тревожной кнопке»:

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