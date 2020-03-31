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В Барановичах и Борисове мужчины на глазах детей били людей (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ. Барановичи. Безобразная сцена разыгралась в одном из продовольственных магазинов. По словам очевидцев, началось всё с того, что школьник нечаянно зацепил молодую покупательницу. Девушка якобы стукнулась головой о стеллаж. Она потребовала у паренька извиниться. Мальчик в грубой форме отказался это делать. И тут в конфликт вмешался отец подростка.
Ещё один пример отвратительного поведения отца произошёл в Борисове. 39-летний житель райцентра привёл свою маленькую дочь в кафе. Ребёнку заказал еду, а себе спиртосодержащий напиток. Пообедали. Около часа дня встали из-за стола и началось.
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РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ. Барановичи. Безобразная сцена разыгралась в одном из продовольственных магазинов. По словам очевидцев, началось всё с того, что школьник...
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