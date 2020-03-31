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В Минске уборщица подозревается в краже кошелька с 3 500 долларов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске уборщица одного из кафетериев похитила кошелёк с крупной суммой денег.
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Когда потерпевший ушёл из заведения, женщина спрятала оставленный кошелёк под поднос с посудой и вынесла имущество в административную часть кафе, где извлекла деньги.
Часть денежных средств подозреваемая потратила: определённой суммой поделилась с друзьями, ещё часть потратила на личные нужды. Отмечается, что ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за преступления против собственности.
Зимой прошлого года в Кобрине мужчина забыл свою куртку с банковской картой, телефоном и ключами в ночном клубе.
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Новости Беларуси. В Минске уборщица одного из кафетериев похитила кошелёк с крупной суммой денег. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, в милицию обратился мужчина...
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