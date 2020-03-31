Дрейк впервые показал двухлетнего сына, которого долго не признавал

Источник материала: Tut.by

33-летний канадский певец Дрейк признался сегодня в инстаграме, что скучает по своей семье, и впервые показал самого младшего ее члена — своего двухлетнего сына Адониса, передает Spletnik.

— Я люблю свою прекрасную семью и скучаю по ней и друзьям. Не могу дождаться того радостного дня, когда мы все сможем воссоединиться, — написал певец в соцсети.

Кудрявого светловолосого мальчика родила французская художница и бывшая порнозвезда Софи Брюссо в октябре 2017 года, но свое отцовство Дрейк подтвердил лишь летом 2018-го.

Вслед за отцом ребенка Софи тоже решила поделиться в соцсети семейными кадрами, на одном из которых запечатлена с сыном и Дрейком.

Певец посоветовал поклонникам, находящимся на карантине и в самоизоляции, окружить себя тем, что приносит радость.

— Не имеет значения, что произошло когда-то или что происходит вокруг нас сейчас, мы всегда можем вырваться из лап паники… Помните, что вы не одиноки, и если нужно напоминание об этом, попросите поддержки, она появится, — добавил он в обращении к поклонникам.