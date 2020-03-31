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Утверждён график приёма граждан в Совете Министров на апрель 2020 года
31.03.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
На 3 апреля запланирован прием граждан Председателем Государственного пограничного комитетаАнатолием Лаппо.
8 апреля прием граждан проведет Министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа, 10 апреля – Министр обороны Виктор Хренин.
15 апреля в Совете Министров с гражданами и юрлицами встретится Председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько, 17 апреля – Председатель Государственного комитета по стандартизации Валентин Татарицкий.
Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко проведет прием граждан 22 апреля, Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич – 24 апреля, Министр образования Игорь Карпенко –29 апреля.
Прием проводится с 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Советская, 9, комната 103, контактные телефоны: 222-63-69, 222-65-09.
Личный прием министрами и председателями государственных комитетов осуществляется, как правило, по предварительной записи, заместителями Премьер-министра Республики Беларусь – только по предварительной записи с представлением обращения по существу вопроса.
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> Руководители министерств и ведомств проведут в Совете Министров в апреле 2020 года личные приемы граждан, их представителей, представителей юридических лиц. На 3...
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