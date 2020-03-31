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Утверждён график приёма граждан в Совете Министров на апрель 2020 года

31.03.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Утверждён график приёма граждан в Совете Министров на апрель 2020 года
Руководители министерств и ведомств проведут в Совете Министров в апреле 2020 года личные приемы граждан, их представителей, представителей юридических лиц.

На 3 апреля запланирован прием граждан Председателем Государственного пограничного комитетаАнатолием Лаппо.

8 апреля прием граждан проведет Министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа10 апреля – Министр обороны Виктор Хренин.

15 апреля в Совете Министров с гражданами и юрлицами встретится Председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько17 апреля – Председатель Государственного комитета по стандартизации Валентин Татарицкий.

Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко проведет прием граждан 22 апреля, Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич – 24 апреля, Министр образования Игорь Карпенко –29 апреля.

Прием проводится с 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Советская, 9, комната 103, контактные телефоны: 222-63-69, 222-65-09.

Личный прием министрами и председателями государственных комитетов осуществляется, как правило, по предварительной записи, заместителями Премьер-министра Республики Беларусь – только по предварительной записи с представлением обращения по существу вопроса.

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь

 
Теги: Минск
 
 
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> Руководители министерств и ведомств проведут в Совете Министров в апреле 2020 года личные приемы граждан, их представителей, представителей юридических лиц. На 3...
 
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