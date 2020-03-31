ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси установлены новые нормы расхода топлива

31.03.2020 — Разное | Новости Докшицы  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Докшицы

В Беларуси установлены новые нормы расхода топлива
Новые нормы расхода топлива в области транспортной деятельности установлены постановлением Министерства транспорта и коммуникаций №2 от 10 февраля 2020 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Нормы расхода топлива установлены для легковых и грузовых бортовых автомобилей, самосвалов, седельных тягачей, автобусов, фургонов, грузопассажирских, инкассационных автомобилей, автобетоносмесителей, автовышек, лесовозов, автокранов, буровых установок, автомобилей техпомощи и лабораторий, а также коммунального назначения. Кроме того, определены нормы для специальных дорожно-строительных автомобилей, для подъемников и вышек, колесных тракторов, мини-тракторов и мотоблоков, бульдозеров, погрузчиков, экскаваторов, снегоочистителей, автомобилей-рефрижераторов, катеров и прочей речной техники, катков, а также кранов на железнодорожном ходу и железнодорожно-строительных машин.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 11 апреля 2016 года.

Нормы расхода топлива применяются для определения нормируемых затрат, учитываемых при налогообложении, по 31 декабря 2019 года включительно.

С 1 января текущего года в целях упрощения налогового администрирования и сокращения трудозатрат указом №503 предоставлено право руководителям организаций самостоятельно устанавливать нормы расхода автомобильного топлива для целей налогообложения. Руководитель может сам принимать решение о дифференциации норм расхода топлива в зависимости от различных условий эксплуатации автомобиля. При этом рекомендуется учитывать порядок применения понижения (повышения) норм расхода топлива, содержащийся в инструкции №141.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые нормы расхода топлива в области транспортной деятельности установлены постановлением Министерства транспорта и коммуникаций №2 от 10 февраля 2020 года,
 
Новости дня
Новости разные
 
Утверждён график приёма граждан в Совете Министров на апрель 2020 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
31.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика