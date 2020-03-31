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Выполнить задание и опубликовать фото с хештегом «клёвые каникулы». Необычный онлайн-проект для школьников стартовал в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси стартовал необычный онлайн-проект для школьников «Клевые каникулы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Веселые, полезные и безопасные задания для ребят разных возрастов появляются на официальных страницах БРСМ в социальных сетях.
Посадить растение, составить собственный плейлист, устроить семейный кинопросмотр или даже пижамную вечеринку... Каждый день – новое задание и полезные советы по его выполнению. Этот интернет- марафон подскажет, как можно разнообразить свободное время, при этом свести к минимуму посещение людных мест.
Кристина Телепнева, жительница Могилева:
Владимир Павловский, первый секретарь Могилевского областного комитета БРСМ:
Результатом «клевой» каникулярной недели станет своеобразный фотоотчет – после каждого выполненного задания школьникам нужно сделать селфи и выложить снимок на своей странице в социальных сетях под хештегом «клевые каникулы». Лучшие фото будут отмечены призами.
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Выполнить задание и опубликовать фото с хештегом «клёвые каникулы». Необычный онлайн-проект для школьников стартовал в Беларуси
Новости Беларуси. В Беларуси стартовал необычный онлайн-проект для школьников «Клевые каникулы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Веселые, полезные и...
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