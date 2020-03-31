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Выполнить задание и опубликовать фото с хештегом «клёвые каникулы». Необычный онлайн-проект для школьников стартовал в Беларуси

31.03.2020 16:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси стартовал необычный онлайн-проект для школьников «Клевые каникулы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Веселые, полезные и безопасные задания для ребят разных возрастов появляются на официальных страницах БРСМ в социальных сетях.

Выполнить задание и опубликовать фото с хештегом «клёвые каникулы». Необычный онлайн-проект для школьников стартовал в Беларуси

Выполнить задание и опубликовать фото с хештегом «клёвые каникулы». Необычный онлайн-проект для школьников стартовал в Беларуси

Посадить растение, составить собственный плейлист, устроить семейный кинопросмотр или даже пижамную вечеринку... Каждый день – новое задание и полезные советы по его выполнению. Этот интернет- марафон подскажет, как можно разнообразить свободное время, при этом свести к минимуму посещение людных мест.

Выполнить задание и опубликовать фото с хештегом «клёвые каникулы». Необычный онлайн-проект для школьников стартовал в Беларуси

Кристина Телепнева, жительница Могилева:
Больше всего понравилась устроить пижамную вечеринку. Мы с подружками уже решили, что включим видео-чат, одинаковую музыку и будем веселиться. Меры предосторожности мы, конечно, применяем, но стараемся находить пользу в других вещах.

Выполнить задание и опубликовать фото с хештегом «клёвые каникулы». Необычный онлайн-проект для школьников стартовал в Беларуси

Выполнить задание и опубликовать фото с хештегом «клёвые каникулы». Необычный онлайн-проект для школьников стартовал в Беларуси

Владимир Павловский, первый секретарь Могилевского областного комитета БРСМ:
Была проведена определенная работа. Были учтены пожелания самих ребят: чтобы и музыка была в тренде, и само наполнение было актуально для нынешней молодежи.

Результатом «клевой» каникулярной недели станет своеобразный фотоотчет – после каждого выполненного задания школьникам нужно сделать селфи и выложить снимок на своей странице в социальных сетях под хештегом «клевые каникулы». Лучшие фото будут отмечены призами.

Выполнить задание и опубликовать фото с хештегом «клёвые каникулы». Необычный онлайн-проект для школьников стартовал в Беларуси

Люди в материале: Кристина Телепнева, Владимир Павловский

 
Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси стартовал необычный онлайн-проект для школьников «Клевые каникулы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Веселые, полезные и...
 
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