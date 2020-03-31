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Почем купили квартиры в том самом доме в английском стиле в Минске

31.03.2020 16:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в Минском городском центре недвижимости состоялся аукцион по продаже 21 квартиры в трехэтажном доме в английском стиле в Малиновке, который построил МАПИД. О том, как прошли торги и почем жилье досталось покупателям — в материале REALTY.TUT.BY.


Для участия в аукционе, на который была выставлена первая партия квартир в «английской» трехэтажке на Космонавтов, 22, было подано 47 заявок. Наибольший интерес у покупателей вызвали четырехкомнатные и трехкомнатные квартиры с начальной ценой 81−89 тысяч в долларовом эквиваленте по сегодняшнему курсу.

Стартовые цены были зафиксированы в рублях, когда доллар был еще по 2,245. В перерасчете на текущий курс (по 2,650) выходит, что цены в американской валюте заметно снизились. Например, курсовая разница в цене самой популярной четырехкомнатной квартиры, на которую претендовало 11 заявителей, составила чуть больше 16 тысяч долларов.


За три недели до начала аукциона потенциальным покупателям был организован просмотр квартир. Для участия в торгах нужно было внести задаток в размере трех тысяч рублей за одни лот. Видимо, чтобы уж точно не прогадать, кто-то сделал ставку сразу на 19 лотов, заплатив при этом 57 тысяч рублей.

Оценить повышенный интерес к «английскому» проекту МАПИДа можно было по заполненному под самую завязку зала. С учетом эпидемиологической ситуации, многие участники аукциона были в масках.


Фото предоставлено участником аукциона

По правилам аукциона, к начальной цене добавлялся шаг в размере 5 тысяч рублей. Поэтому торги по 20 квартирам прошли быстро — примерно за 45 минут. Начальную цену квартиры, а также итоговую стоимость по результатам торгов, мы зафиксировали в таблице:

Кол-во комнат

 Общая площадь Начальная цена, руб. Начальная цена, USD Итог в рублях Итог в USD
4 98,1 235 440 88 845 300 440 113 373
3 79,3 226 005 85 284 261 005 98 492
3 76,2 217 170 81 950 232 170 87 611
1 44,0 136 400 51 471 141 400 53 358
2 58,1 174 300 65 773 183 015 69 062
3 76,2 217 170 81 951 227 170 85 723
3 75,6 215 460 81 305 237 000 89 433
1 44,0 136 400 51 471 141 400 53 358
2 57,4 172 200 64 981 189 400 71 471
3 75,4 214 890 81 090 234 890 88 637
3 79,4 226 290 85 392 266 290 100 486
2 57,8 173 400 65 434 183 400 69 207
4 97,9 234 960 88 562 304 960 115 079
3 76,3 217 455 82 058 252 455 95 266
2 58,1 174 300 65 773 189 300 71 433
1 44,0 136 400 51 471 снят с торгов  
3 76,4 217 740 82 166 237 740 89 713
3 75,7 215 745 81 413 240 745 90 847
2 57,4 172 200 64 981 177 200 66 867
1 44,0 136 400 51 471 141 400 53 358
3 75,5 215 175 81 198 245 175 92 518

Что это за проект?

Строительство двух трехэтажных домов на участке в 1,8 гектара на улице Космонавтов, 20 и 22, началось зимой 2019-го. Дома вызывали повышенный интерес как у горожан, так и у СМИ. Сейчас здания достроены и на них оформляются документы.

Как рассказали в МАПИДе, трехэтажки созданы из сборных трехслойных железобетонных панелей общей толщиной 300 мм с утеплителем. Застройщик уверяет, что по своим характеристикам такое сооружение ничем не уступает кирпичному.

В одном доме 4 подъезда, в другом — 6. В каждом подъезде — по 11 квартир. На площадке на первом этаже — «двушка», «трешка» и «четырешка». На втором и третьем этажах — «однушка», «двушка» и две «трешки». Квартиры сдаются без отделки, но зато с разводкой электрики, установленными розетками, выключателями и приборами учета. Отапливается дом от блочно-модульной газовой котельной.


Высота потолков — 2,54 метра. Со стороны улицы Космонавтов в квартирах установлены окна повышенной звукоизоляции, а под лоджиями жильцов первого этажа устроены погребы. В квартирах, выходящих во двор, есть террасы. На фасадах и в подъездах установлены видеокамеры.

Основная парковка расположена со стороны улицы Космонавтов. На въезде во двор стоит шлагбаум. Дворовые проезды не пересекаются с пешеходными дорожками. К лету 2020 года во дворе построят детскую площадку, площадку для активного отдыха взрослых и две площадки для раздельного сбора мусора.

 
 
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Почем купили первую партию квартир в квартале в английском стиле от МАПИДа.
 
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