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Почем купили квартиры в том самом доме в английском стиле в Минске
Источник материала: Tut.by
Сегодня в Минском городском центре недвижимости состоялся
Для участия в аукционе, на который была выставлена первая партия квартир в «английской» трехэтажке на Космонавтов, 22, было подано 47 заявок. Наибольший интерес у покупателей вызвали четырехкомнатные и трехкомнатные квартиры с начальной ценой 81−89 тысяч в долларовом эквиваленте по сегодняшнему курсу.
Стартовые цены были зафиксированы в рублях, когда доллар был еще по 2,245. В перерасчете на текущий курс (по 2,650) выходит, что цены в американской валюте заметно снизились. Например, курсовая разница в цене самой популярной четырехкомнатной квартиры, на которую претендовало 11 заявителей, составила чуть больше 16 тысяч долларов.
За три недели до начала аукциона потенциальным покупателям был организован просмотр квартир. Для участия в торгах нужно было внести задаток в размере трех тысяч рублей за одни лот. Видимо, чтобы уж точно не прогадать, кто-то сделал ставку сразу на 19 лотов, заплатив при этом 57 тысяч рублей.
Оценить повышенный интерес к «английскому» проекту МАПИДа можно было по заполненному под самую завязку зала. С учетом эпидемиологической ситуации, многие участники аукциона были в масках.
По правилам аукциона, к начальной цене добавлялся шаг в размере 5 тысяч рублей. Поэтому торги по 20 квартирам прошли быстро — примерно за 45 минут. Начальную цену квартиры, а также итоговую стоимость по результатам торгов, мы зафиксировали в таблице:
Что это за проект?
Строительство двух трехэтажных домов на участке в 1,8 гектара на улице Космонавтов, 20 и 22, началось зимой 2019-го. Дома вызывали повышенный интерес как у горожан, так и у СМИ. Сейчас здания достроены и на них оформляются документы.
Как рассказали в МАПИДе, трехэтажки созданы из сборных трехслойных железобетонных панелей общей толщиной 300 мм с утеплителем. Застройщик уверяет, что по своим характеристикам такое сооружение ничем не уступает кирпичному.
В одном доме 4 подъезда, в другом — 6. В каждом подъезде — по 11 квартир. На площадке на первом этаже — «двушка», «трешка» и «четырешка». На втором и третьем этажах — «однушка», «двушка» и две «трешки». Квартиры сдаются без отделки, но зато с разводкой электрики, установленными розетками, выключателями и приборами учета. Отапливается дом от блочно-модульной газовой котельной.
Высота потолков — 2,54 метра. Со стороны улицы Космонавтов в квартирах установлены окна повышенной звукоизоляции, а под лоджиями жильцов первого этажа устроены погребы. В квартирах, выходящих во двор, есть террасы. На фасадах и в подъездах установлены видеокамеры.
Основная парковка расположена со стороны улицы Космонавтов. На въезде во двор стоит шлагбаум. Дворовые проезды не пересекаются с пешеходными дорожками. К лету 2020 года во дворе построят детскую площадку, площадку для активного отдыха взрослых и две площадки для раздельного сбора мусора.
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Почем купили первую партию квартир в квартале в английском стиле от МАПИДа.
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