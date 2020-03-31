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Бред: Госконтроль заявил о возбуждении уголовного дела о взяточничестве против Сергея Сацука
Источник материала: Партизан
Комитет госконтроля возбудил уголовное дело о взяточничестве против главреда "Ежедневника" Сергея Сацука.
Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля 25 марта за якобы получение взятки в крупном размере задержан директор ОДО «Интер-Смит» Сергей Сацук.
Являясь главным редактором и владельцем интернет-ресурса «Ежедневник», Сергей Сацук принял денежные средства в сумме 5000 долларов США за подготовку и размещение на принадлежащем ему сайте статьи, содержащей компрометирующие сведения в отношении конкурентов субъекта хозяйствования – компании «Анимед».
По данному факту ДФР возбуждил уголовное дело по ч. 2 ст. 430 (получение взятки) УК РБ. В отношении Сергея Сацука применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время в рамках возбужденного уголовного процесса ведутся необходимые оперативно-розыскные и следственные действия. Материалы уголовного дела планируются к передаче в Следственный комитет Республики Беларусь,
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Комитет госконтроля возбудил уголовное дело о взяточничестве против главреда "Ежедневника" Сергея Сацука.
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