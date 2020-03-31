Бред: Госконтроль заявил о возбуждении уголовного дела о взяточничестве против Сергея Сацука

Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля 25 марта за якобы получение взятки в крупном размере задержан директор ОДО «Интер-Смит» Сергей Сацук.





Являясь главным редактором и владельцем интернет-ресурса «Ежедневник», Сергей Сацук принял денежные средства в сумме 5000 долларов США за подготовку и размещение на принадлежащем ему сайте статьи, содержащей компрометирующие сведения в отношении конкурентов субъекта хозяйствования – компании «Анимед».





По данному факту ДФР возбуждил уголовное дело по ч. 2 ст. 430 (получение взятки) УК РБ. В отношении Сергея Сацука применена мера пресечения в виде заключения под стражу.





сообщается на сайте КГК. В настоящее время в рамках возбужденного уголовного процесса ведутся необходимые оперативно-розыскные и следственные действия. Материалы уголовного дела планируются к передаче в Следственный комитет Республики Беларусь,на сайте КГК.















