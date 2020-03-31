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Всё меняется. Люди показали быстротечность времени в трогательных снимках

31.03.2020 16:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Есть мнение, согласно которому иногда приходится сделать шаг назад, чтобы затем сделать два шага вперёд. Фразу эту можно трактовать по-разному. Например, этот шаг назад может символизировать время на подготовку к будущим свершениям. Ещё вариант – нужно научиться принимать и понимать себя, чтобы получить возможность двигаться дальше. 

А когда всё это уже сделано, можно просто с улыбкой вспоминать былые времена и радоваться забавным моментам. Кроме того, погружаться в воспоминания можно и вместе с кем-нибудь, и даже не обязательно, чтобы это были знакомые люди. Видимо, именно так подумали пользователи соцсетей, показав фотографии, которые связаны с их прошлым и настоящим. 

Парень встретил стюардессу через 15 лет. Он изменился, а она – нет 

«Первый день в детсаду и день окончания школы. Мама по-прежнему гордится мной», 

Всё меняется. Люди показали быстротечность времени в трогательных снимках
Фото: twitter.com/lilgabsss 

«Моя мама в 27 лет и я в 27 лет», 

Всё меняется. Люди показали быстротечность времени в трогательных снимках
Фото: reddit.com/user/ShadeeLeeann 

«Пытался повторить фотографию, которая была сделана год назад, когда мы взяли к себе домой щенка. Что-то пошло не так»,   

Прошло 15 лет. Парень показал трогательное фото со своим домашним любимцем 

Всё меняется. Люди показали быстротечность времени в трогательных снимках
Фото: reddit.com/user/AnthologyOfApologies 

«Я в начале и в конце десятилетия», 

Всё меняется. Люди показали быстротечность времени в трогательных снимках
Фото: reddit.com/user/boxed_mac_n_cheese 

«Многие просили нас воссоздать нашу семейную фотографию эмо», 

Всё меняется. Люди показали быстротечность времени в трогательных снимках
Фото: reddit.com/user/Skissored 

«Десять лет пролетели так быстро», 

Всё меняется. Люди показали быстротечность времени в трогательных снимках
Фото: reddit.com/user/mike_frtn 

«В честь Дня матери решила воссоздать любимое фото мамы». 

Всё меняется. Люди показали быстротечность времени в трогательных снимках
Фото: twitter.com/sahxra_ 

Кстати, недавно мы показывали нежный снимок с мамой, которая катает дочку в пакете.  

Как они выглядят сейчас, когда прошло уже 33 года, – смотрите здесь

Люди в материале: нет

 
 
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Есть мнение, согласно которому иногда приходится сделать шаг назад, чтобы затем сделать два шага вперёд. Фразу эту можно трактовать по-разному. Например, этот шаг...
 
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