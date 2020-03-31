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Всё меняется. Люди показали быстротечность времени в трогательных снимках
Источник материала: СТВ
Есть мнение, согласно которому иногда приходится сделать шаг назад, чтобы затем сделать два шага вперёд. Фразу эту можно трактовать по-разному. Например, этот шаг назад может символизировать время на подготовку к будущим свершениям. Ещё вариант – нужно научиться принимать и понимать себя, чтобы получить возможность двигаться дальше.
А когда всё это уже сделано, можно просто с улыбкой вспоминать былые времена и радоваться забавным моментам. Кроме того, погружаться в воспоминания можно и вместе с кем-нибудь, и даже не обязательно, чтобы это были знакомые люди. Видимо, именно так подумали пользователи соцсетей, показав фотографии, которые связаны с их прошлым и настоящим.
«Первый день в детсаду и день окончания школы. Мама по-прежнему гордится мной»,
«Моя мама в 27 лет и я в 27 лет»,
«Пытался повторить фотографию, которая была сделана год назад, когда мы взяли к себе домой щенка. Что-то пошло не так»,
«Я в начале и в конце десятилетия»,
«Многие просили нас воссоздать нашу семейную фотографию эмо»,
«Десять лет пролетели так быстро»,
«В честь Дня матери решила воссоздать любимое фото мамы».
Кстати, недавно мы показывали нежный снимок с мамой, которая катает дочку в пакете.
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Есть мнение, согласно которому иногда приходится сделать шаг назад, чтобы затем сделать два шага вперёд. Фразу эту можно трактовать по-разному. Например, этот шаг...
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