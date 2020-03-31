Всё меняется. Люди показали быстротечность времени в трогательных снимках

Источник материала: СТВ

Есть мнение, согласно которому иногда приходится сделать шаг назад, чтобы затем сделать два шага вперёд. Фразу эту можно трактовать по-разному. Например, этот шаг назад может символизировать время на подготовку к будущим свершениям. Ещё вариант – нужно научиться принимать и понимать себя, чтобы получить возможность двигаться дальше.

А когда всё это уже сделано, можно просто с улыбкой вспоминать былые времена и радоваться забавным моментам. Кроме того, погружаться в воспоминания можно и вместе с кем-нибудь, и даже не обязательно, чтобы это были знакомые люди. Видимо, именно так подумали пользователи соцсетей, показав фотографии, которые связаны с их прошлым и настоящим.

Парень встретил стюардессу через 15 лет. Он изменился, а она – нет

«Первый день в детсаду и день окончания школы. Мама по-прежнему гордится мной»,



Фото: twitter.com/lilgabsss

«Моя мама в 27 лет и я в 27 лет»,



Фото : reddit.com/user/ShadeeLeeann

«Пытался повторить фотографию, которая была сделана год назад, когда мы взяли к себе домой щенка. Что-то пошло не так»,

Прошло 15 лет. Парень показал трогательное фото со своим домашним любимцем



Фото : reddit.com/user/AnthologyOfApologies

«Я в начале и в конце десятилетия»,



Фото : reddit.com/user/boxed_mac_n_cheese

«Многие просили нас воссоздать нашу семейную фотографию эмо»,



Фото: reddit.com/user/Skissored

«Десять лет пролетели так быстро»,



Фото : reddit.com/user/mike_frtn

«В честь Дня матери решила воссоздать любимое фото мамы».



Фото : twitter.com/sahxra_

Кстати, недавно мы показывали нежный снимок с мамой, которая катает дочку в пакете.