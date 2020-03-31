Наталья Эйсмонт пояснила причины поручения Александра Лукашенко пригласить специалистов ВОЗ в Беларусь

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко сегодня во время встречи с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой поручил пригласить в Беларусь специалистов ВОЗ. Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт рассказала о причинах данного поручения Главы государства, пишет БЕЛТА.

ФОТО: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram