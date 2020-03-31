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Наталья Эйсмонт пояснила причины поручения Александра Лукашенко пригласить специалистов ВОЗ в Беларусь
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко сегодня во время встречи с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой поручил пригласить в Беларусь специалистов ВОЗ. Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт рассказала о причинах данного поручения Главы государства,
ФОТО: БЕЛТА
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Наталья Эйсмонт пояснила причины поручения Александра Лукашенко пригласить специалистов ВОЗ в Беларусь
Александр Лукашенко сегодня во время встречи с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой поручил пригласить в Беларусь...
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