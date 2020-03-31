В Казахстане стартовало производство моделей Chevrolet, которые будут поставлять и на рынок ТС

Источник материала: Tut.by

Пока в Европе и соседней России автопроизводители сообщают о приостановке производства, в Казахстане при участии премьер-министра страны Аскара Мамина стартовало производство автомобилей Chevrolet.





Выпуск освоен на мощностях завода «СарыаркаАвтоПром» в городе Костанай, на котором до этого осуществлялась крупноузловая сборка моделей бренда Ravon. Автомобили Chevrolet тут также собирают «отверточным» способом, а машинокомплекты на предприятие поставляются из Узбекистана. Пока в Костанае выпускают четыре модели — седаны Cobaly и Malibu, а также коммерческие автомобили Damas и Labo. Позже модельное портфолио Chevrolet в Казахстане пополнится кроссовером Tracker и внедорожником TrailBlazer.





На первом этапе объем производства составит 26 тысяч автомобилей в год, но затем его планируется расширить до ежегодных 100 тысяч единиц! На заводе будет создано около тысячи новых рабочих мест, поставки собранных на «СарыаркаАвтоПроме» автомобилей, планируются в «ряд стран ближнего зарубежья», как следует из официального заявления предприятия. В первый год из Казахстана на экспорт будет отправлено 13 тысяч Chevrolet.