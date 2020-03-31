 В Ивацевичском районе жёсткое ДТП с участием фуры и грузовика

Источник материала: Виртуальный Брест

Пострадавших нет. Дорожная авария произошла сегодня, 31 марта 2020 года около 11:45 часов.





По предварительной информации: 54-летний гражданин Польши управлял грузовым автомобилем «МАN» и двигался по автодороге М1/Е30 «Брест-Минск-граница Российской Федерации».





На 176 километре вышеуказанной автодороги водитель не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «ГАЗ-53», под управлением 57-летнего жителя Березы. От столкновения автомобиль «ГАЗ» съехал в кювет, где опрокинулся.





В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Проводится проверка.







Госавтоинспекция области напоминает водителям о важности соблюдения безопасной дистанции и скоростного режима. Будьте внимательны на дорогах, заранее прогнозируйте дорожную обстановку и соблюдайте Правила дорожного движения.