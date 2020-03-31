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Дозаторы с антисептиком устанавливают в минском метро
Источник материала: ОНТ
В столичном метро с 31 марта начали устанавливать бесконтактные сенсорные дозаторы с антисептиком. Об этом
Помимо этого, чтобы обезопасить пассажиров, вагоны метро обрабатываются моющими и дезинфицирующими составами. Протираются поручни, оконные проёмы, стёкла и пол. Также полностью обрабатывается состав.
На станциях регулярно дезинфицируются все предметы, которых касаются пассажиры: поручни, перила, дверные ручки, места возле билетных касс.
Напомним, что пассажиропоток метрополитена в марте 2020 уменьшился на 200 тысяч пассажиров в сравнении с февралём. Однако это не повлияет на работу подвижного состава.
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В столичном метро с 31 марта начали устанавливать бесконтактные сенсорные дозаторы с антисептиком. Об этом сообщает БЕЛТА со слов пресс-секретаря Минского...
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