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Дозаторы с антисептиком устанавливают в минском метро

31.03.2020 17:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дозаторы с антисептиком устанавливают в минском метро

В столичном метро с 31 марта начали устанавливать бесконтактные сенсорные дозаторы с антисептиком. Об этом сообщает БЕЛТА со слов пресс-секретаря Минского метрополитена Андрея Дроба.

Помимо этого, чтобы обезопасить пассажиров, вагоны метро обрабатываются моющими и дезинфицирующими составами. Протираются поручни, оконные проёмы, стёкла и пол. Также полностью обрабатывается состав.

На станциях регулярно дезинфицируются все предметы, которых касаются пассажиры: поручни, перила, дверные ручки, места возле билетных касс. 

Напомним, что пассажиропоток метрополитена в марте 2020 уменьшился на 200 тысяч пассажиров в сравнении с февралём. Однако это не повлияет на работу подвижного состава. 

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В столичном метро с 31 марта начали устанавливать бесконтактные сенсорные дозаторы с антисептиком. Об этом сообщает БЕЛТА со слов пресс-секретаря Минского...
 
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