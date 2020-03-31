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Газопровод взорвался на границе Ирана и Турции

31.03.2020 17:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Газопровод взорвался на границе Ирана и Турции

Без иранского газа временно осталась Турция. На трубопроводе вблизи пограничного пункта прогремел взрыв. Пострадавших нет.  


Столб огня поднялся на высоту 40 метров. Пожарным пришлось ждать, пока выгорит остаток топлива в трубе. Причины выясняют. 

По одной из версий, подорвать трубу могли террористы. Ущерб еще предстоит подсчитать, а вот отремонтировать газопровод намерены за четыре дня.

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Без иранского газа временно осталась Турция. На трубопроводе вблизи пограничного пункта прогремел взрыв. Пострадавших нет.   Столб огня поднялся на высоту 40...
 
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