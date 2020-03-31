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Газопровод взорвался на границе Ирана и Турции
Источник материала: ОНТ
Без иранского газа временно осталась Турция. На трубопроводе вблизи пограничного пункта прогремел взрыв. Пострадавших нет.
Столб огня поднялся на высоту 40 метров. Пожарным пришлось ждать, пока выгорит остаток топлива в трубе. Причины выясняют.
По одной из версий, подорвать трубу могли террористы. Ущерб еще предстоит подсчитать, а вот отремонтировать газопровод намерены за четыре дня.
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Без иранского газа временно осталась Турция. На трубопроводе вблизи пограничного пункта прогремел взрыв. Пострадавших нет. Столб огня поднялся на высоту 40...
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