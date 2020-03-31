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В Ивацевичском районе фура врезалась в грузовик
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 31 марта примерно в 11:45 в Ивацевичском районе столкнулись фура и грузовик.
Как
От удара грузовик съехал в кювет и опрокинулся. В аварии никто не пострадал, по факту случившегося ведётся проверка.
Недавно в Минске грузовик врезался в легковушку.
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Новости Беларуси. 31 марта примерно в 11:45 в Ивацевичском районе столкнулись фура и грузовик. Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 54-летний гражданин...
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