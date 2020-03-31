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В Ивацевичском районе фура врезалась в грузовик

31.03.2020 17:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 31 марта примерно в 11:45 в Ивацевичском районе столкнулись фура и грузовик. 

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 54-летний гражданин Польши за рулём МАN двигался по трассе М1. На 176 км трассы транспортное средство врезалось в ехавший впереди грузовик «ГАЗ-53», которым управлял 57-летний житель Берёзы. 

В Ивацевичском районе фура врезалась в грузовик
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома 

От удара грузовик съехал в кювет и опрокинулся. В аварии никто не пострадал, по факту случившегося ведётся проверка. 

В Ивацевичском районе фура врезалась в грузовик
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома 

Недавно в Минске грузовик врезался в легковушку.

Водитель машины ожидал разрешающего сигнала светофора – подробнее здесь

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 31 марта примерно в 11:45 в Ивацевичском районе столкнулись фура и грузовик.  Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 54-летний гражданин...
 
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