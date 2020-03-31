Bспытывая тревогу, граждане заблаговременно готовятся к возможному карантину — закупают самое необходимое: крупы, макаронные изделия, кофе, чай, товары здорового питания, а также необходимые товары личной гигиены, средства для лечения простуды.





Эта модель поведения характеризуется ростом потребительских корзин и увеличением частоты походов в магазины.





Замеры показывают, что значительная часть соотечественников (26%) сделали запасы продовольствия или планируют это сделать в ближайшее время. Лидерами в корзине «про запас» стали такие категории, как бакалея, средства для мытья и дезинфекции рук, чай и кофе, бумажные изделия (туалетная бумага, платки и полотенца для рук), средства для уборки в доме.





Одновременно белорусы существенно ограничили путешествия, посещение массовых развлекательных мероприятий и торговых центров, питание вне дома. Примерно 43% граждан стараются также меньше перемещаться внутри города.





Стал заметен рост новых привычек: 18% опрошенных отметили, что перешли на работу из дома, 12% теперь чаще готовят/потребляют пищу дома.





Изменения потребительского поведения затронули и каналы продаж. Выросла частота покупок в аптеках, онлайн, а также популярность сервисов доставки еды.