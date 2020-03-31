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На улице Лобанка загорелась квартира. Мужчина с ожогами доставлен в больницу

31.03.2020 18:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сотрудники МЧС на Лобанка спасли мужчину из горящей квартиры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На улице Лобанка загорелась квартира. Мужчина с ожогами доставлен в больницу

Возгорание произошло в многоэтажке поздно вечером 30 марта. Прибывшие на место пожарные в ходе разведки обнаружили квартиру с очагом огня и локализировали его. В квартире спасатели нашли отца хозяина жилья. Мужчина с отравлением и ожогами в больнице.

На улице Лобанка загорелась квартира. Мужчина с ожогами доставлен в больницу

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Новости Беларуси. Сотрудники МЧС на Лобанка спасли мужчину из горящей квартиры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Возгорание произошло в...
 
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