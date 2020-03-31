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Минчанин "заминировал" больницу - его отправили на три года в колонию
Источник материала: Партизан
Минчанин в январе сообщил о минировании 10-й больницы. Был суд, лжеминер отправится в колонию больше чем на три года.
Подробности дела сообщает
В начале года, 10 января, кто-то позвонил в милицию и сообщил, что в 10-й городской клинической больнице будет взрыв. На место выехали оперативники, но взрывного устройства не нашли.
Все оказалось шуткой 35-летнего мужчины. Он выпивал с другом, попросил его отвезти домой. Но товарищ отказался — сослался на то, что едет в 10-ю больницу за медпомощью. Обиженный минчанин «заминировал» учреждение здравоохранения. Известно, что раньше его уже судили, в том числе за похожее преступление.
30 марта мужчину судили за лжеминирование больницы. Ущерб, нанесенный УСК по Минску, ГУВД Мингорисполкома и Заводскому отделу Департамента охраны МВД, оценили в 90 рублей 13 копеек.
Обвиняемого признали виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, совершенном повторно.
По совокупности приговоров (частично присоединили не отбытую раньше часть наказания) приговорили к трем годам и трем месяцам в исправительной колонии усиленного режима.
Кроме того, его будут принудительно лечить от алкоголизма.
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Минчанин в январе сообщил о минировании 10-й больницы. Был суд, лжеминер отправится в колонию больше чем на три года.
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