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Минчанин "заминировал" больницу - его отправили на три года в колонию

31.03.2020 18:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минчанин в январе сообщил о минировании 10-й больницы. Был суд, лжеминер отправится в колонию больше чем на три года.

Подробности дела сообщает TUT.BY со сслыкой на пресс-службу Минского городского суда.

В начале года, 10 января, кто-то позвонил в милицию и сообщил, что в 10-й городской клинической больнице будет взрыв. На место выехали оперативники, но взрывного устройства не нашли.

Все оказалось шуткой 35-летнего мужчины. Он выпивал с другом, попросил его отвезти домой. Но товарищ отказался — сослался на то, что едет в 10-ю больницу за медпомощью. Обиженный минчанин «заминировал» учреждение здравоохранения. Известно, что раньше его уже судили, в том числе за похожее преступление.


30 марта мужчину судили за лжеминирование больницы. Ущерб, нанесенный УСК по Минску, ГУВД Мингорисполкома и Заводскому отделу Департамента охраны МВД, оценили в 90 рублей 13 копеек.

Обвиняемого признали виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, совершенном повторно. 

По совокупности приговоров (частично присоединили не отбытую раньше часть наказания) приговорили к трем годам и трем месяцам в исправительной колонии усиленного режима. 

Кроме того, его будут принудительно лечить от алкоголизма.
 
Теги: Минск
 
 
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Минчанин в январе сообщил о минировании 10-й больницы. Был суд, лжеминер отправится в колонию больше чем на три года.
 
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