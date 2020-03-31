Проект указа: в связи с коронавирусом власти дают арендаторам госимущества арендные каникулы

Источник материала: Tut.by

Госкомимущество подготовило проект указа президента, согласно которому арендаторам государственного имущества дадут возможность отсрочки платежей за аренду до 30 сентября — то есть на полгода. Также до 30 сентября введут мораторий на изменение базовой арендной величины. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Александра Квиткевич, TUT.BY

Документ разработан Госкомимуществом для поддержки предпринимателей и компаний, которые могут наиболее пострадать от нынешней эпидемиологической ситуации. Это касается тех, кто оказывает туристические и транспортные услуги, ведет гостиничный и санаторный бизнес, занимается общественным питанием, оказывает бытовые и другие услуги.

Нормы указа будут распространены на тех, кто арендует недвижимость, находящуюся в государственной собственности, или в собственности хозяйственных обществ с долей государства более чем 50%.

Проектом указа предусматривается отсрочка арендных платежей до 30 сентября по заявлению арендатора.

— Арендодателям недвижимого имущества при предоставлении арендаторам такой отсрочки также предлагается установить отсрочку исполнения обязательств в отношении уплаты арендной платы за землю, налога на землю, налога на недвижимость, уплачиваемых арендодателем за счет арендной платы, с рассрочкой уплаты по 31 декабря 2020 года, — сообщает Госкомимущество.

Мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы проектом указа предполагается ввести на тот же срок — до 30 сентября 2020 года. Правда, если указ не вступит в силу сегодня, то завтра базовая арендная величина повысится до 17,85 рублей. Сейчас она составляет 16,90 рублей.

Кроме того, в проекте указа государственным юридическим лицам дано право предоставления покупателям, осуществляющим описанные выше уязвимые виды деятельности, до 30 сентября 2020 года отсрочки по оплате государственного имущества, проданного с рассрочкой его оплаты.

Отсрочка предоставляется покупателю на срок, указанный в его заявлении о предоставлении такой отсрочки. Погашение покупателем суммы отсрочки осуществляется ежемесячно равными долями с 1 октября 2020 года по 31 декабря 2020 года. Проценты за пользование отсрочкой и рассрочкой предлагается не начислять.

— Проект указа согласован со всеми заинтересованными. При его разработке во внимание были приняты соответствующие обращения предпринимательских структур, в том числе коллективные, — сообщает Госкомимущество.