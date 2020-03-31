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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Ивановском районе дома у местного жителя найдено 110 литров этилового спирта Спирт, алкоголь из России и жидкие удобрения. В Ивановском районе дома у местного жителя найден контрафакт. Всего было обнаружено 110 литров этилового спирта, 26...

Спирт, алкоголь из России и жидкие удобрения. В Ивановском районе дома у местного жителя найден контрафакт. Всего было обнаружено 110 литров этилового спирта, 26 бутылок с алкоголем – наименование неизвестно, но известно, что премиум-класса и 40 градусов, и 30 литров жидкости для удобрений. Мужчина уверял участкового, что "имущество" приобрел для личного пользования.В настоящее время спиртосодержащая жидкость изъята. Назначен ряд экспертиз.