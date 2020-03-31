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В Ивановском районе дома у местного жителя найдено 110 литров этилового спирта
Источник материала: БTСпирт, алкоголь из России и жидкие удобрения. В Ивановском районе дома у местного жителя найден контрафакт. Всего было обнаружено 110 литров этилового спирта, 26 бутылок с алкоголем – наименование неизвестно, но известно, что премиум-класса и 40 градусов, и 30 литров жидкости для удобрений. Мужчина уверял участкового, что "имущество" приобрел для личного пользования.
В настоящее время спиртосодержащая жидкость изъята. Назначен ряд экспертиз.
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Спирт, алкоголь из России и жидкие удобрения. В Ивановском районе дома у местного жителя найден контрафакт. Всего было обнаружено 110 литров этилового спирта, 26...
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