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В Ивановском районе дома у местного жителя найдено 110 литров этилового спирта

31.03.2020 20:16 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Спирт, алкоголь из России и жидкие удобрения. В Ивановском районе дома у местного жителя найден контрафакт. Всего было обнаружено 110 литров этилового спирта, 26 бутылок с алкоголем – наименование неизвестно, но известно, что премиум-класса и 40 градусов, и 30 литров жидкости для удобрений. Мужчина уверял участкового, что "имущество" приобрел для личного пользования. 

В настоящее время спиртосодержащая жидкость изъята. Назначен ряд экспертиз.

 
 
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Спирт, алкоголь из России и жидкие удобрения. В Ивановском районе дома у местного жителя найден контрафакт. Всего было обнаружено 110 литров этилового спирта, 26...
 
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