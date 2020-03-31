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В минских поликлиниках приостановили проведение профмедосмотров
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минские поликлиники приостановили проведение профмедосмотров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В связи с ростом вирусных заболеваний такие меры приняли в 32-ой городской клинической поликлинике и 24-ой поликлинике спецмедосмотров. Администрация просит не посещать учреждения тех, у кого есть признаки ОРВИ.
Возобновить прием планируют 20 апреля. Пройти медкомиссию водителям по-прежнему можно. Также в 24-ой поликлинике с 11 до 30 апреля отменяется рабочий день в субботу.
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Новости Беларуси. Минские поликлиники приостановили проведение профмедосмотров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В связи с ростом вирусных...
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