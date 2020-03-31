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Водитель Honda сбил 61-летнюю женщину на пешеходном переходе

31.03.2020 18:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Авария на улице Козлова. Около полудня под колеса авто попала женщина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водитель Honda сбил 61-летнюю женщину на пешеходном переходе

ДТП произошло на пешеходном переходе. Водитель Honda, поворачивая с улицы Золотая Горка, не уступил дорогу 61-летней женщине. Пострадавшая в больнице.

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Новости Беларуси. Авария на улице Козлова. Около полудня под колеса авто попала женщина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ДТП произошло на...
 
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