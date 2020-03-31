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Водитель Honda сбил 61-летнюю женщину на пешеходном переходе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Авария на улице Козлова. Около полудня под колеса авто попала женщина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
ДТП произошло на пешеходном переходе. Водитель Honda, поворачивая с улицы Золотая Горка, не уступил дорогу 61-летней женщине. Пострадавшая в больнице.
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Новости Беларуси. Авария на улице Козлова. Около полудня под колеса авто попала женщина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ДТП произошло на...
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