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В Молодечно на пожаре погибла женщина
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. За последний день в Минской области было зарегистрировано пять пожаров, в результате которых погиб один человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Молодечно загорелся одноэтажный деревянный дом. В результате погибла женщина. Также пострадал 60-летний пенсионер, которому удалось самостоятельно покинуть дом до прибытия спасателей. Он госпитализирован. Пожаром повреждено имущество. Причина возгорания выясняется.
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Новости Беларуси. За последний день в Минской области было зарегистрировано пять пожаров, в результате которых погиб один человек, сообщили в программе «Минщина»...
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