Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Новосибирске 25-летний парень организовал нарколабораторию в салоне "газели" Производство на колесах, только доставка бесконтактная… В Новосибирске задержан ранее судимый 25-летний парень, который организовал нарколабораторию в салоне...

Производство на колесах, только доставка бесконтактная… В Новосибирске задержан ранее судимый 25-летний парень, который организовал нарколабораторию в салоне "газели". Сообщается, что он готовил синтетический дурман. В фургоне силовики нашли все необходимые ингредиенты, а также оборудование и свыше полукилограмма мефедрона. По оперативной информации, химик сбывал отраву через тайники-закладки. За покушение на сбыт наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.