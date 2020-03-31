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На Пинщине в одном из хозяйств ремонтировали личное авто за счет предприятия
31.03.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
Вопрос ремонта личного автомобиля нередко является проблемным для автовладельцев. Однако, как показала проверка ОАО «Ставокское», проведенная совместно с Пинским МО УДФР Брестской области, ремонт личного транспорта одного из работников хозяйства проводился просто — за счет предприятия: в течение 2018-2019 годов у частных коммерческих структур приобретались запасные части, не предназначенные для автомобилей хозяйства, и ряд их был использован для ремонта автомобиля «Мерседес Спринтер 213», оформленного на имя его матери.
По результатам направления материалов проверки в правоохранительные органы возбуждено уголовное дело. Виновным возмещен вред, причиненный хозяйству.
Кроме того, в ходе проверки и контрольно-аналитических мероприятий установлены нарушения законодательства о государственных закупках, о бухгалтерском учете в части применения неверных нормативных сроков службы на отдельные объекты основных средств, а также требований законодательства к состоянию производственных объектов и прилегающих территорий.
В настоящее время должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности.
Пинский межрайонный комитет государственного контроля
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Вопрос ремонта личного автомобиля нередко является проблемным для автовладельцев. Однако, как показала проверка ОАО «Ставокское», проведенная совместно с...
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