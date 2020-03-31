На Пинщине в одном из хозяйств ремонтировали личное авто за счет предприятия

Источник материала: Пинский Вестник

Вопрос ремонта личного автомобиля нередко является проблемным для автовладельцев. Однако, как показала проверка ОАО «Ставокское», проведенная совмест­но с Пинским МО УДФР Брестской области, ремонт личного транспорта одного из работников хозяйства про­водился просто — за счет предприя­тия: в течение 2018-2019 годов у част­ных коммерческих структур приоб­ретались запасные части, не пред­назначенные для автомобилей хо­зяйства, и ряд их был использован для ремонта автомобиля «Мерседес Спринтер 213», оформленного на имя его матери.

По результатам направ­ления материалов проверки в право­охранительные органы возбуждено уголовное дело. Виновным возмещен вред, причиненный хозяйству.

Кроме того, в ходе проверки и кон­трольно-аналитических мероприя­тий установлены нарушения законо­дательства о государственных закуп­ках, о бухгалтерском учете в части применения неверных нормативных сроков службы на отдельные объек­ты основных средств, а также требо­ваний законодательства к состоянию производственных объектов и приле­гающих территорий.

В настоящее время должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, рассматривается вопрос о привлечении к администра­тивной ответственности.

Пинский межрайонный комитет государственного контроля