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Румбутис ответил Колоскову: сколько раз российская "молодежка" играла на EURO? Посчитайте и не распускайте пальцы веером

31.03.2020 18:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший главный тренер молодежной (U-21) сборной Беларуси Людас Румбутис в интервью Александру Добрияну прокомментировал слова экс-президента РФС Вячеслава Колоскова, который назвал трансляции матчей чемпионата Беларуси по "Матч ТВ" "какой-то порнографией".

- Пусть говорит, что хочет. Конечно, существенная разница, когда картинка со стадионов Слуцка, Городеи или с “Алльянц- Арены”, “Камп Ноу”. Естественно, уровень белорусского чемпионата ниже, чем в той же России. Но у нас неплохой футбол, и не надо так уничижительно о нем отзываться. Сколько раз российская “молодежка” выступала в финале чемпионата Европы? Посчитайте и не распускайте пальцы веером. В том же “Зените” контракт одного звездного футболиста превышает сумму бюджетов всех наших команд. Хотел бы я посмотреть, какой был бы там уровень, если бы клубы располагали бюджетами в пятьсот тысяч долларов.
 
 
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Бывший главный тренер молодежной (U-21) сборной Беларуси Людас Румбутис в интервью Александру Добрияну прокомментировал слова экс-президента РФС Вячеслава...
 
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