- Пусть говорит, что хочет. Конечно, существенная разница, когда картинка со стадионов Слуцка, Городеи или с “Алльянц- Арены”, “Камп Ноу”. Естественно, уровень белорусского чемпионата ниже, чем в той же России. Но у нас неплохой футбол, и не надо так уничижительно о нем отзываться. Сколько раз российская “молодежка” выступала в финале чемпионата Европы? Посчитайте и не распускайте пальцы веером. В том же “Зените” контракт одного звездного футболиста превышает сумму бюджетов всех наших команд. Хотел бы я посмотреть, какой был бы там уровень, если бы клубы располагали бюджетами в пятьсот тысяч долларов.



