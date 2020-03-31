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Кредитная задолженность белорусов приблизилась к 14,5 млрд рублей

31.03.2020 18:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Национальный банк продолжает принимать меры, направленные на оказание финансовой поддержки в условиях повышенного влияния внешних негативных факторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нацбанк рекомендует банкам не увеличивать проценты по кредитам

Статистика говорит, что до недавнего времени у нас наблюдался настоящий кредитный бум. Общая задолженность белорусов на 1 марта составила почти 14,5 миллиарда рублей. Из них около 9 миллиардов – кредиты на недвижимость, остальное – потребительские кредиты, займы на покупку автомобилей и различные рассрочки.

Кредитная задолженность белорусов приблизилась к 14,5 млрд рублей

С учетом изменившейся ситуации и такой солидной долговой нагрузки, 20 марта Нацбанк порекомендовал банкам предоставить населению кредитные каникулы. После чего они приостановили выдачу кредитов и пересмотрели условия по ним.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
 
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Новости Беларуси. Национальный банк продолжает принимать меры, направленные на оказание финансовой поддержки в условиях повышенного влияния внешних негативных...
 
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