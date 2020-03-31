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Золото подорожало, а платина стала дешевле. Изменились цены на скупаемые у граждан драгметаллы

31.03.2020 18:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минфин установил новые цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Золото подорожало. За грамм самой ходовой 585-й пробы теперь дадут 62,5 рубля, а за такое же количество 958-й пробы – 102,5.

Золото подорожало, а платина стала дешевле. Изменились цены на скупаемые у граждан драгметаллы

Дороже стало и серебро. Грамм 925-й пробы теперь стоит 92 копейки. А вот платина стала дешевле. За грамм 950-й теперь дадут 48 рублей и 15 копеек. Это на 5,85 меньше, чем было раньше.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
 
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Новости Беларуси. Минфин установил новые цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Золото...
 
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