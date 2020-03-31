Туристическим фирмам в Гродно снизили арендную плату

Источник материала: ОНТ

Гродно снизили арендную плату" class="one-news__figure-img">

В Гродно снизили арендную плату для туристических фирм, которые работают с иностранными гостями. Таким образом местная власть решила оказать поддержку бизнесу.

Коэффициенты аренды снизили до минимума. По каждой компании решение принимали индивидуально. Изменения начнут действовать уже с 1 апреля. Срок - три месяца. При необходимости его продлят. Мера вынужденная. Гродно в год принимал до 130 тысяч безвизовых гостей. Благодаря этому активно развивалась сфера услуг и гостеприимства. Сейчас турбизнес региона терпит убытки.

Евгений Ародь, начальник отдела спорта и туризма Гродненского горисполкома: «Что касается иных объектов туристической деятельности на территории Гродно, то по всем по ним сегодня производится мониторинг соответствующий и также, скорее всего, будут приняты меры, которые будут носить рекомендательный характер. Для тех помещений, в которых находятся кафе, рестораны, объекты торговли, гостиницы, хостелы, для них также будут приняты превентивные меры по понижению арендной платы».

Кроме того, чиновники обратились к владельцам зданий и помещений с просьбой поддержать своих арендаторов и на время снизить для них регулярные выплаты.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram