ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Туристическим фирмам в Гродно снизили арендную плату

31.03.2020 21:09 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Туристическим фирмам в Гродно снизили арендную платуГродно снизили арендную плату" class="one-news__figure-img">

В Гродно снизили арендную плату для туристических фирм, которые работают с иностранными гостями. Таким образом местная власть решила оказать поддержку бизнесу. 

Коэффициенты аренды снизили до минимума. По каждой компании решение принимали индивидуально. Изменения начнут действовать уже с 1 апреля. Срок - три месяца. При необходимости его продлят. Мера вынужденная. Гродно в год принимал до 130 тысяч безвизовых гостей. Благодаря этому активно развивалась сфера услуг и гостеприимства. Сейчас турбизнес региона терпит убытки. 

Евгений Ародь, начальник отдела спорта и туризма Гродненского горисполкома: «Что касается иных объектов туристической деятельности на территории Гродно, то по всем по ним сегодня производится мониторинг соответствующий и также, скорее всего, будут приняты меры, которые будут носить рекомендательный характер. Для тех помещений, в которых находятся кафе, рестораны, объекты торговли, гостиницы, хостелы, для них также будут приняты превентивные меры по понижению арендной платы».

Кроме того, чиновники обратились к владельцам зданий и помещений с просьбой поддержать своих арендаторов и на время снизить для них регулярные выплаты. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно снизили арендную плату для туристических фирм, которые работают с иностранными гостями. Таким образом местная власть решила оказать поддержку бизнесу. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Военнослужащий погиб в Ружанском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
31.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика