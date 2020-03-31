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Туристическим фирмам в Гродно снизили арендную плату
Источник материала: ОНТГродно снизили арендную плату" class="one-news__figure-img">
В Гродно снизили арендную плату для туристических фирм, которые работают с иностранными гостями. Таким образом местная власть решила оказать поддержку бизнесу.
Коэффициенты аренды снизили до минимума. По каждой компании решение принимали индивидуально. Изменения начнут действовать уже с 1 апреля. Срок - три месяца. При необходимости его продлят. Мера вынужденная. Гродно в год принимал до 130 тысяч безвизовых гостей. Благодаря этому активно развивалась сфера услуг и гостеприимства. Сейчас турбизнес региона терпит убытки.
Кроме того, чиновники обратились к владельцам зданий и помещений с просьбой поддержать своих арендаторов и на время снизить для них регулярные выплаты.
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В Гродно снизили арендную плату для туристических фирм, которые работают с иностранными гостями. Таким образом местная власть решила оказать поддержку бизнесу. ...
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