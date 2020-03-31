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Нерентабельная работа. Минск и Ашхабад продолжают спор в суде вокруг калийного комбината

31.03.2020 21:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Более года назад Беларусь и Туркменистан подали встречные иски в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма из-за спора вокруг строительства Гарлыкского горно-обогатительного комбината (ГОК) по производству калийных удобрений.

Как удалось выяснить TUT.BY, стороны до сих пор не урегулировали ситуацию.


Фото: business.com.tm/

Калийный комбинат в поселке Гарлык, строительство которого обошлось в 1 млрд долларов, запустили президенты двух стран в марте 2017 года. Спустя год заказчик проекта концерн «Туркменхимия» и генподрядчик «Белгорхимпром» основательно разругались. Власти Туркменистана обвиняли Беларусь в срыве сроков строительства, Минск упрекнул в срыве сроков платы за уже выполненные работы. В итоге дело дошло до выяснения отношений в суде.

В сентябре 2019 года Александр Лукашенко велел решить проблему Гарлыкского ГОК новому послу Беларуси в Туркменистане Вячеславу Бескостому. «Это же не дело, что мы с дружественным народом начинаем в судах устраивать разборки», — сказал он.

В октябре 2019 года президенты Беларуси и Туркменистана Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов встретились в Ашхабаде и договорились возобновить движение вперед, несмотря на былое недопонимание. Руководителям межправительственной комиссии поручили выработать пути решения накопившихся проблем и до конца 2019 года доложить президентам.


С тех пор вокруг проекта был информационный вакуум. 12 марта 2020 года его прервал Гурбангулы Бердымухамедов, который наведался в Гарлык. Глава государства выразил крайнее недовольство состоянием и нерентабельностью работы ГОК, возложив всю вину за это на «Белгорхимпром». Строгий выговор с последним предупреждением при этом был объявлен главе госконцерна «Туркменхимия» Ныязлы Ныязлыеву. Бердымухамедов потребовал исправить ситуацию, вывести предприятие на заданную мощность и, как пишет госинформагентство ТДХ, «дал четкие ориентиры по организации грамотного управления комплексом».

Интересно, что на этом фоне Гарлыкский ГОК увеличивает выпуск нерудных стройматериалов. Различные виды переработанного камня, щебня, гравия и мытого песка регулярно отгружаются на строящиеся объекты различного назначения, сообщает «Бизнес Туркменистана».

В «Белгорхимпроме» от комментариев TUT.BY отказались, сославшись на то, что в настоящее время «стороны находятся в судебном разбирательстве».
 
Теги: Минск
 
 
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Более года назад Беларусь и Туркменистан подали встречные иски в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма из-за спора вокруг строительства Гарлыкского...
 
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