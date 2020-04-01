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Два землетрясения произошли на северо-западе США
Источник материала: ОНТ
В Айдахо (США) в течение часа произошли два землетрясения. Об этом
Первое землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали поздним вечером 31 марта, очаг находился на глубине 10 км. Спустя несколько десятков минут толчки в регионе возобновились – эпицентр был также на глубине около 10 км, энергетический класс землетрясения составил 4,6.
Информации о разрушениях и пострадавших нет.
Фото: Depositphotos
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В Айдахо (США) в течение часа произошли два землетрясения. Об этом сообщила USGS – Геологическая служба США. Первое землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали...
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