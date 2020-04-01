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Два землетрясения произошли на северо-западе США

01.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Два землетрясения произошли на северо-западе США

В Айдахо (США) в течение часа произошли два землетрясения. Об этом сообщила USGS – Геологическая служба США.

Первое землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали поздним вечером 31 марта, очаг находился на глубине 10 км. Спустя несколько десятков минут толчки в регионе возобновились – эпицентр был также на глубине около 10 км, энергетический класс землетрясения составил 4,6.

Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Фото: Depositphotos

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В Айдахо (США) в течение часа произошли два землетрясения. Об этом сообщила USGS – Геологическая служба США. Первое землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали...
 
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