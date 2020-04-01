Минская студентка показала на видео, как рисует портрет Лукашенко грудью

Источник материала: KYKY

Помните минскую студентку Надежду Матиевскую, которая учится в БГУ на факультете международных отношений и рисует картины грудью? В августе 2019-го мы писали , что портфолио девушки пополнил портрет Александра Лукашенко, после чего художница стала героиней ряда беларуских СМИ. Теперь Надежда снова решила изобразить президента избранным ею способом – и записала часть творческого процесса в сториз в инстаграм:

А вот как выглядел прошлогодний портрет Лукашенко:

Тогда, в 2019-м, после того, как эта картина попала в соцсети и с Матиевской связались журналисты, студентка призналась, что не связывала идею с отсылкой к политике. Ей лишь захотелось нарисовать пожилого человека, чтобы потренироваться передавать морщины и объем. Рисунок, к слову, она продала через час после анонса. Заказчиком стал постоянный клиент. Озвучивать сумму сделки Надежда не стала.