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112-летнего британца внесли в Книгу рекордов Гиннесса как старейшего мужчину на Земле
Источник материала: ОНТ
Роберт Уэйтон из Великобритании, отпраздновавший 112-й день рождения 29 марта, был признан старейшим мужчиной на Земле. Заявление об этом 31 марта
Сотрудники дома престарелых, где проживает Уэйтон, вручили ему сертификат о внесении в Книгу рекордов Гиннеса.
Титул старейшего мужчины в мире перешел к британцу от японца Титэцу Ватанабе, который
Старейшим человеком в мире является 116-летняя Канэ Танака из Японии.
Фото: guinnessworldrecords.com
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Роберт Уэйтон из Великобритании, отпраздновавший 112-й день рождения 29 марта, был признан старейшим мужчиной на Земле. Заявление об этом 31 марта разместили на сайте...
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