112-летнего британца внесли в Книгу рекордов Гиннесса как старейшего мужчину на Земле

Источник материала: ОНТ

Роберт Уэйтон из Великобритании, отпраздновавший 112-й день рождения 29 марта, был признан старейшим мужчиной на Земле. Заявление об этом 31 марта разместили на сайте Книги рекордов Гиннеса.

Сотрудники дома престарелых, где проживает Уэйтон, вручили ему сертификат о внесении в Книгу рекордов Гиннеса.

Титул старейшего мужчины в мире перешел к британцу от японца Титэцу Ватанабе, который умер в возрасте 112 лет и 355 дней в феврале.

Старейшим человеком в мире является 116-летняя Канэ Танака из Японии.

Фото: guinnessworldrecords.com

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