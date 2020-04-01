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112-летнего британца внесли в Книгу рекордов Гиннесса как старейшего мужчину на Земле

01.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

112-летнего британца внесли в Книгу рекордов Гиннесса как старейшего мужчину на Земле

Роберт Уэйтон из Великобритании, отпраздновавший 112-й день рождения 29 марта, был признан старейшим мужчиной на Земле. Заявление об этом 31 марта разместили на сайте Книги рекордов Гиннеса.

Сотрудники дома престарелых, где проживает Уэйтон, вручили ему сертификат о внесении в Книгу рекордов Гиннеса.

Титул старейшего мужчины в мире перешел к британцу от японца Титэцу Ватанабе, который умер в возрасте 112 лет и 355 дней в феврале.

Старейшим человеком в мире является 116-летняя Канэ Танака из Японии.

Фото: guinnessworldrecords.com

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Роберт Уэйтон из Великобритании, отпраздновавший 112-й день рождения 29 марта, был признан старейшим мужчиной на Земле. Заявление об этом 31 марта разместили на сайте...
 
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