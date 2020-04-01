Открытое письмо «Ежедневника» к Президенту Республики Беларусь

Источник материала: Ежедневник

Сергей Сацук со своей супругой

Редакция "Ежедневника" призывает Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко выполнить свое обещание, данное Сергею Сацуку в 2015 году. Просто прекратить надуманное уголовное дело и выпустить Сергея на свободу к его семье.

Уважаемый Александр Григорьевич!

На пресс-конференции 29 января 2015 года, отвечая на вопрос главного редактора портала «Ежедневник» Сергея Сацука, вы публично обещали ему свою поддержку в борьбе с коррупцией.

«Что касается вот такой вот лобовой атаки на коррупцию, вы получите самую реальную поддержку. Это я вам обещаю», - дословно обещали вы Сергею Сацуку.

25 марта 2020 года Сацук Сергей Викторович, редактор информационно-делового портала «Ежедневник», был задержан сотрудниками ДФР КГК Республики Беларусь.

31 марта 2020 года ему предъявлено обвинение по ч.2 ст.430 УК РБ якобы за получение взятки за подготовку и размещение на портале «Ежедневник» статьи, посвященной коррупции. Абсурдность и надуманность предъявленного обвинения понятна каждому здравомыслящему человеку.

Сергей Сацук является честным и порядочным журналистом, специализирующимся на журналистских расследованиях. Его характерной особенностью всегда являлось стремление докопаться до истины, неподкупность и полная независимость его творчества от политической борьбы в стране. За это ему постоянно достается, как от чиновников, так и от оппозиции, и даже от коллег.

В этом весь Сергей. Ему не важно, кто является героем его публикаций, чиновник, бизнесмен, известный деятель оппозиции или даже представитель властной вертикали. Ему не важно, какие политические тренды гуляют сейчас в обществе. Его невозможно заставить писать против его личного убеждения в угоду какой-то политической силе или силе кошелька.

Именно поэтому к нему все время шли и шли люди, несли и несли те или иные материалы, свидетельствующие коррумпированности некоторых чиновников, которым Вы делегировали свою власть, но которые используют эту власть не в интересах государства, а в своих собственных интересах.

Да он не идеален, он не святой. Он простой человек. Иногда слишком категоричный, иногда резковат в своих суждениях, причем невзирая на лица. Возможно, где-то ошибался и перегибал палку.

Но Сергей Сацук никогда не посягал на государственный бюджет, не участвовал в его дележке в мутных коррупционных схемах. Он никогда не обладал и не обладает властными полномочиями, и тем более не использовал эти полномочия в корыстных целях. Наоборот, проводя журналистские расследования в сфере коррупции, он постоянно мешал коррупционерам вершить их тайные дела, за что, по нашему мнению, сейчас и расплачивается.

Сергей Сацук не жирующий коррупционер, он не нажил себе какого-то богатства. Первое собственное жилье, которое он большей частью построил собственными руками, у него появилось только в 2016 году, когда Сергею было уже 48 лет и у него появился внук. До этого он все время ютился со своей семьей в самых дешевых съемных квартирах. Но сейчас он вынужден продавать свой скромный дом в деревне, так как не может рассчитаться с долгами и дальше содержать эту жилплощадь. А его задержание и арест - вообще ставит на грань выживания всю его семью.

Да, он собирал деньги на проведение журналистских расследований, но делал это как физическое лицо, открыто опубликовав соответствующее обращение, не беря перед жертвователями никаких обязательств. При этом он публично указал реквизиты, куда можно перечислять деньги и открыто заявил, что задекларирует все полученные деньги и уплатит с них налоги.

По этой причине обвинение Сергея Сацука в совершении коррупционного преступления (получение взятки) – это насмешка не только над ним, но и над всеми теми, кто действительно противостоит коррупции и верит, что ее в Беларуси можно победить.

По существу, правоохранительные органы нацелили свои силы не на борьбу с коррупционерами, а на борьбу с известным врагом коррупционеров, тратя на это просто колоссальные человеческие и денежные ресурсы.

Призываем Вас, как Президента Республики Беларусь, как гаранта Конституции Республики Беларусь, как гаранта прав и свобод человека, вмешаться в ситуацию и не дать свершиться несправедливости и беззаконию.

Просим выполнить свое обещание, освободить Сергея Сацука и прекратить в отношении него надуманное уголовное дело.

Учредители портала «Ежедневник»:

Сацук Александр Викторович

Сехович Вадим Николаевич

Александрович Андрей Тимурович

Аксенов Александр Леонидович