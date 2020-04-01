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Цены на топливо упали! Пришельцы в городе! Как в соцсетях (опасно) шутят 1 апреля
01.04.2020 08:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вы ещё не забыли, что сегодня 1 апреля? А между тем, каждый год мы готовили для вас юмористическо-реалистичные материалы, которые часто "заходили", и становились известными. Но согласитесь, сейчас не то время. Острое отношение государства к фейкам может сыграть злую шутку, а поэтому сразу откровенно и со всей ясностью заявляем - всё это выдумки. Итак, поехали...
На первом месте - топливо. Оно у нас, оказывается, подорожало. Ой, простите, подешевело. Просто по привычке слова уже набираются.
На втором - пришельцы. Как вам?
Есть ещё толковые приколы? делитесь в комментариях (материал будем обновлять).
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