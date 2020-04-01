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Плата для производителей за сбор отходов пластика увеличивается в Беларуси с 1 апреля

01.04.2020 08:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси с 1 апреля увеличена плата для производителей за сбор отходов пластика. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 16 января 2020 года №24, сообщает БЕЛТА.

Плата для производителей за сбор отходов пластика увеличивается в Беларуси с 1 апреля

Плата за организацию сбора изделий из пластмасс для транспортировки или упаковки товаров, пробок, крышек, колпаков из пластмасс составит с 1 апреля - Br270 за 1 т, с 1 января 2021 года - Br360 за 1 т. Ранее она была Br180 за 1 т.

В то же время плата за организацию сбора биоразлагаемых мешков и сумок составляет с 1 апреля Br90 за 1 т.

Плата вносится производителями и поставщиками за организацию сбора, обезвреживания или использования отходов. Средства поступают на счет Оператора вторичных материальных ресурсов.

Как поясняли ранее в Минжилкомхозе, увеличение размеров платы в отношении полимерной упаковки и посуды из пластмасс направлены на поэтапное снижение использования полиэтиленовой упаковки и ее замещение экологически безопасной упаковкой из стекла, бумаги или биоразлагаемой, плата на которые не увеличивается.

 
 
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  В Беларуси с 1 апреля увеличена плата для производителей за сбор отходов пластика. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 16 января 2020 года №24,...
 
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