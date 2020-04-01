Центры местного развития создадут в Березовском районе

Источник материала: Виртуальный Брест

Конкурс инициатив по созданию центров местного развития проведут в Березовском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА координатор проекта международной технической помощи "Ландшафтно-ориентированное развитие сельских территорий долины реки Ясельда при участии местного населения" Алена Ополько.





Проект финансируется Европейским союзом и реализуется Березовским райисполкомом на территории четырех сельских Советов - Междулесском, Здитовском, Стригинском и Споровском. Конкурс планируется объявить в апреле. На его проведение выделяется 12 тыс. евро, на каждую инициативу - не более 3 тыс. евро. С положением можно будет ознакомиться на сайтах райисполкома и партнеров проекта - республиканского биологического заказника "Споровский", Международного фонда развития сельских территорий и местного экологического фонда "Заказники Брестской области".

"В каждом из четырех сельских Советов предполагается создать по центру местного развития, которые помогут мобилизовать предпринимательскую активность населения. Ведь одна из проектных задач - оценить потенциал территории, найти наиболее перспективные направления для развития предпринимательства с пользой для местных жителей и биологического разнообразия региона", - отметила Алена Ополько.

Оценку потребностей и потенциала территории экорегиона "Долина реки Ясельда" эксперты проводят совместно с инициативными группами, которые создаются в каждом сельском Совете. В числе перспективных направлений развития предпринимательства названы агроэкотуризм, сельскохозяйственное производство (в том числе экологической чистой продукции), обустройство мест проживания, питания и досуга туристов, организация экскурсий, развитие ремесленнической деятельности (вышивка, корзиноплетение, изготовление сувениров).

По словам координатора проекта, работа с инициативным населением позволяет найти, а, порой, и вспомнить забытые ресурсы своего края. Споровская рыба, полька, Здитовский кирмаш, игры, музей юмора, маентак Борейшы, женский клуб рукодельниц - это только малая часть активов для развития предпринимательства, которые обозначили участники инициативных групп. Кроме того, было предложено несколько довольно нестандартных идей для развития бизнеса: сбор, переработка и продажа древесного материала, лекарственных трав и ягод, изготовление вина и варенья, организация соревнований по ловле рыбы, катание на байдарках, дрифтинг и создание парка развлечений.

По предварительным оценкам, стать предпринимателями при благоприятных условиях готовы от 5% до 10% трудоспособного населения проектной территории.

В следующем году к проекту присоединятся Дрогичинский и Ивановский районы, а конкретно те сельские Советы, на территории которых расположен заказник "Споровский". Это Опольский, Мотольский, Бездежский и Хомский сельские Советы.