Сондерса отстранили от бокса за видео про избиение жены

Британский боксерский совет приостановил лицензию Билли Джо Сондерса, сообщает BoxingScene.





Такая реакция последовала в ответ на видео боксера, где он рассказывает инструкцию о том, как нужно бить надоедливую жену во время карантина.





После публикации неудачной шутки на боксера обрушился шквал критики, что заставило его удалить видео и написать извинение.