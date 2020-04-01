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Сондерса отстранили от бокса за видео про избиение жены
Источник материала: Партизан
Билли Джо Сондерс не сможет проводить бои.
Британский боксерский совет приостановил лицензию Билли Джо Сондерса, сообщает BoxingScene.
Такая реакция последовала в ответ на видео боксера, где он рассказывает инструкцию о том, как нужно бить надоедливую жену во время карантина.
После публикации неудачной шутки на боксера обрушился шквал критики, что заставило его удалить видео и написать извинение.
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Билли Джо Сондерс не сможет проводить бои.
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