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Сондерса отстранили от бокса за видео про избиение жены

01.04.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Билли Джо Сондерс не сможет проводить бои.

Британский боксерский совет приостановил лицензию Билли Джо Сондерса, сообщает BoxingScene.

Такая реакция последовала в ответ на видео боксера, где он рассказывает инструкцию о том, как нужно бить надоедливую жену во время карантина.

После публикации неудачной шутки на боксера обрушился шквал критики, что заставило его удалить видео и написать извинение.
 
 
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Билли Джо Сондерс не сможет проводить бои.
 
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