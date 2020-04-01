Выплаты ветеранам ко Дню Победы начинаются сегодня

Источник материала: ОНТ

Выплаты единовременной материальной помощи к 75-летию Великой Победы ветеранам и участникам Великой Отечественной начинаются сегодня.

Самая весомая выплата, например, Героям Советского союза – в Минске их два. Они получат по две с половиной тысячи рублей. В Беларуси сейчас живут около пяти тысяч ветеранов, больше половины из которых – непосредственно участники боевых действий. Около 14 с половиной тысяч человек признаны пострадавшими от последствий войны. Это члены семей партизан, подпольщиков, пропавших без вести, узники концлагерей. Все они – получатели денежной помощи, которую будут выплачивать по 1-ое мая.

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