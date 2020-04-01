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Выплаты ветеранам ко Дню Победы начинаются сегодня

01.04.2020 11:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Выплаты ветеранам ко Дню Победы начинаются сегодня

Выплаты единовременной материальной помощи к 75-летию Великой Победы ветеранам и участникам Великой Отечественной начинаются сегодня.

Самая весомая выплата, например, Героям Советского союза – в Минске их два. Они получат по две с половиной тысячи рублей. В Беларуси сейчас живут около пяти тысяч ветеранов, больше половины из которых – непосредственно участники боевых действий. Около 14 с половиной тысяч человек признаны пострадавшими от последствий войны. Это члены семей партизан, подпольщиков, пропавших без вести, узники концлагерей. Все они – получатели денежной помощи, которую будут выплачивать по 1-ое мая.

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Теги: Минск
 
 
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Выплаты единовременной материальной помощи к 75-летию Великой Победы ветеранам и участникам Великой Отечественной начинаются сегодня. Самая весомая выплата,...
 
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