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Выплаты ветеранам ко Дню Победы начинаются сегодня
Источник материала: ОНТ
Выплаты единовременной материальной помощи к 75-летию Великой Победы ветеранам и участникам Великой Отечественной начинаются сегодня.
Самая весомая выплата, например, Героям Советского союза – в Минске их два. Они получат по две с половиной тысячи рублей. В Беларуси сейчас живут около пяти тысяч ветеранов, больше половины из которых – непосредственно участники боевых действий. Около 14 с половиной тысяч человек признаны пострадавшими от последствий войны. Это члены семей партизан, подпольщиков, пропавших без вести, узники концлагерей. Все они – получатели денежной помощи, которую будут выплачивать по 1-ое мая.
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Выплаты единовременной материальной помощи к 75-летию Великой Победы ветеранам и участникам Великой Отечественной начинаются сегодня. Самая весомая выплата,...
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