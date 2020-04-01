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Умерла учительница из деревни Докторовичи - там массовое заражение COVID-19
Источник материала: Партизан
Жители деревни Новые Докторовичи говорят, что умерла учительница Наталья А., которая была госпитализирована с пневмонией около двух недель назад.
школа в Новых Докторовичах
О смерти Натальи А. радио
"Наталья умерла, она умерла сегодня вечером, - сказал Николай в интервью «Свабодзе». - Я был в магазине утром, люди там говорили об этом. В Докторовичах уже знают".
По словам Николая, последние пять дней Наталья находилась в реанимации, врачи боролись за ее здоровье.
Наталья А. переехала в Новые Докторовичи вместе со своим мужем из Минска около 4 лет назад. Она преподавала английский язык в местной школе. Муж бывший военный, сейчас на пенсии. Его вместе с дочерью госпитализировали 30 марта.
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Жители деревни Новые Докторовичи говорят, что умерла учительница Наталья А., которая была госпитализирована с пневмонией около двух недель назад.
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