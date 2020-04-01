Умерла учительница из деревни Докторовичи - там массовое заражение COVID-19

Свабода рассказал ее сосед Николай, бывший учитель школы в Докторовичах. О смерти Натальи А. радиорассказал ее сосед Николай, бывший учитель школы в Докторовичах.





"Наталья умерла, она умерла сегодня вечером, - сказал Николай в интервью «Свабодзе». - Я был в магазине утром, люди там говорили об этом. В Докторовичах уже знают".





По словам Николая, последние пять дней Наталья находилась в реанимации, врачи боролись за ее здоровье.









Наталья А. переехала в Новые Докторовичи вместе со своим мужем из Минска около 4 лет назад. Она преподавала английский язык в местной школе. Муж бывший военный, сейчас на пенсии. Его вместе с дочерью госпитализировали 30 марта.





Около 20 взрослых и столько же детей были вывезены из деревни в тот же день . По словам родителей учеников школы, у некоторых детей положительный результат на COVID-19. . По словам родителей учеников школы, у некоторых детей положительный результат на COVID-19.



