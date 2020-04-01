Техосмотр по новым правилам введён в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Техосмотр по новым правилам с сегодняшнего дня введён в Беларуси.

Теперь получение разрешения для участия в дорожном движении сертификат о прохождении гостехосмотра больше не нужен. Это касается лишь транспорта физических лиц, для юридических правила остаются прежними, они будут получать сертификаты. Новый указ регламентирует так же процедуру выдачи международного водительского удостоверения.

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