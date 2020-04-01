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Приличные люди во власти не задерживаются: Кирилл Рудый оставил госслужбу
Источник материала: Партизан
Самый известный экономист, идейный вдохновитель либералов-реформаторов, экс-посол Беларуси в Китае и экс-советник Кирилл Рудый оставил госслужбу.
C апреля он - независимый директор Finstore.by, проекта Банка БелВЭБ. Эту информацию
Кирилл Рудый родился в 1978 году. Выпускник БГЭУ, в 23 года — кандидат наук, в 33 года — доктор, самый молодой стипендиат программы Фулбрайта. С 2013 по 2016 год — помощник президента по экономическим вопросам.
Главный идеолог либералов, автор бестселлера «Финансовая диета», который стал самой обсуждаемой книгой 2016 года. Его речи на КЭФе становятся speech of the year — никто другой не рискует в лоб, очень спокойно и академически аргументированно говорить простые вещи вроде той, что «силовая реакция на кризис усугубляет его».
Рудый стал рупором либеральной экономики. Например, говорил, что реформы Беларуси жизненно необходимы, только «западный костюм надо отличать от западных мозгов».
А еще критиковал национальные культурные особенности с советским налетом, «которые в долгосрочном периоде накапливают эффект и становятся барьерами для прямых иностранных инвестиций». А на «Кастрычніцкім эканамічным форуме» он заявил, что для нормального развития стране нужны не экономисты, а бизнесмены.
Теперь сам Рудый уходит в коммерческий проект. Банк БелВЭБ, один из шести системообразующих банков страны, начал работать в сфере ICO в октябре прошлого года, запустив Finstore.by.
С тех пор токены выпустили уже такие компании, как МАЗ, «Белвест». За четыре месяца на площадке Finstore зарегистрировалось 1278 инвесторов, почти в 4 раза с начала года увеличился объем привлеченных средств на начало марта составил более 4,1 млн долларов.
В марте глава Банка БелВЭБ Василий Матюшевский анонсировал второй релиз проекта, «который связан и с выводом новых, не только долговых инструментов, он предполагает возможность инвестирования для юридических лиц — резидентов Беларуси». Следующий этап — возможность выхода на эту площадку нерезидентов — и юридических, и физических лиц как инвесторов и заказчиков.
— Это неплохая заявка на то, чтобы мы стали региональным финансовым хабом, привлекающим средства, в том числе нерезидентов, для последующего инвестирования в проекты, связанные с высокими технологиями и реальным сектором, — подчеркнул Матюшевский, отметив, что компания сознательно ушла от криптовалюты, сделав ставку на токенизацию реальных активов.
Глава Банка БелВЭБ обратил внимание на уникальные возможности декрета № 8, в том числе — создание весьма привлекательной юрисдикции для нерезидентов.
Он анонсировал проведение банком road show для нерезидентов — в Германии, России, Польше, странах Балтии, Юго-Восточной Азии, где будут представлены возможности белорусской юрисдикции и белорусской площадки.
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Самый известный экономист, идейный вдохновитель либералов-реформаторов, экс-посол Беларуси в Китае и экс-советник Кирилл Рудый оставил госслужбу.
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