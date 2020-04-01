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Приличные люди во власти не задерживаются: Кирилл Рудый оставил госслужбу

01.04.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Самый известный экономист, идейный вдохновитель либералов-реформаторов, экс-посол Беларуси в Китае и экс-советник Кирилл Рудый оставил госслужбу.

Приличные люди во власти не задерживаются: Кирилл Рудый оставил госслужбу
C апреля он - независимый директор Finstore.by, проекта Банка БелВЭБ. Эту информацию TUT.BY подтвердил сам Рудый.

Кирилл Рудый родился в 1978 году. Выпускник БГЭУ, в 23 года — кандидат наук, в 33 года — доктор, самый молодой стипендиат программы Фулбрайта. С 2013 по 2016 год — помощник президента по экономическим вопросам. 

Главный идеолог либералов, автор бестселлера «Финансовая диета», который стал самой обсуждаемой книгой 2016 года. Его речи на КЭФе становятся speech of the year — никто другой не рискует в лоб, очень спокойно и академически аргументированно говорить простые вещи вроде той, что «силовая реакция на кризис усугубляет его».

Назначение Рудого в 2016 году в Китай некоторые воспринимают как ссылку и сигнал: реформ не будет, расходимся. Но и на китайском направлении посол был весьма активен.

Вторая книга Рудого «Потому что так решили мы» о правилах, лежащих в основе решений в экономике Беларуси, — еще острее и вызывает более полярную реакцию.

Рудый стал рупором либеральной экономики. Например, говорил, что реформы Беларуси жизненно необходимы, только «западный костюм надо отличать от западных мозгов». 

А еще критиковал национальные культурные особенности с советским налетом, «которые в долгосрочном периоде накапливают эффект и становятся барьерами для прямых иностранных инвестиций». А на «Кастрычніцкім эканамічным форуме» он заявил, что для нормального развития стране нужны не экономисты, а бизнесмены.

Теперь сам Рудый уходит в коммерческий проект. Банк БелВЭБ, один из шести системообразующих банков страны, начал работать в сфере ICO в октябре прошлого года, запустив Finstore.by. 

С тех пор токены выпустили уже такие компании, как МАЗ, «Белвест». За четыре месяца на площадке Finstore зарегистрировалось 1278 инвесторов, почти в 4 раза с начала года увеличился объем привлеченных средств на начало марта составил более 4,1 млн долларов.

В марте глава Банка БелВЭБ Василий Матюшевский анонсировал второй релиз проекта, «который связан и с выводом новых, не только долговых инструментов, он предполагает возможность инвестирования для юридических лиц — резидентов Беларуси». Следующий этап — возможность выхода на эту площадку нерезидентов — и юридических, и физических лиц как инвесторов и заказчиков.

— Это неплохая заявка на то, чтобы мы стали региональным финансовым хабом, привлекающим средства, в том числе нерезидентов, для последующего инвестирования в проекты, связанные с высокими технологиями и реальным сектором, — подчеркнул Матюшевский, отметив, что компания сознательно ушла от криптовалюты, сделав ставку на токенизацию реальных активов.


Глава Банка БелВЭБ обратил внимание на уникальные возможности декрета № 8, в том числе — создание весьма привлекательной юрисдикции для нерезидентов.

Он анонсировал проведение банком road show для нерезидентов — в Германии, России, Польше, странах Балтии, Юго-Восточной Азии, где будут представлены возможности белорусской юрисдикции и белорусской площадки.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Самый известный экономист, идейный вдохновитель либералов-реформаторов, экс-посол Беларуси в Китае и экс-советник Кирилл Рудый оставил госслужбу.
 
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